Nella notte più movimentata della stagione del Grande Fratello Vip, si sono verificati forti scontri tra Francesca Manzini, Antonella Elia e Alessandra Mussolini. Le tre concorrenti si sono scambiate accuse reciproche, proseguendo le discussioni per diverse ore all’interno della casa. La lite ha coinvolto varie tematiche, creando un clima molto teso tra i partecipanti. La situazione è rimasta al centro delle attenzioni durante tutta la notte.

Nella notte più caotica della stagione, la casa del Grande Fratello Vip diventa teatro di uno scontro durissimo tra Francesca Manzini, Antonella Elia e Alessandra Mussolini, con accuse reciproche che vanno avanti per ore. Un bacio che diventa un caso. Tutto ha origine durante la festa del sabato sera organizzata dagli autori del programma. Tra i concorrenti rimasti in gara — ormai solo in otto a poche settimane dalla finale — Raul e Francesca Manzini si appartano in confessionale e si baciano sulle labbra. Un momento di leggerezza, a quanto pare condiviso da entrambi, ma che l’imitatrice aveva espressamente chiesto di mantenere riservato tra i coinquilini.🔗 Leggi su Gossipnews.tv

© Gossipnews.tv - Grande Fratello Vip, lite furiosa tra Francesca Manzini, Antonella Elia e Alessandra Mussolini: “Inventi tutto, metti la gente nei guai”

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Lite furiosa al Grande Fratello Vip Francesca Manzini, Antonella Elia e Alessandra Mussolini si sco

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