Pagelle Giro d’Italia 2026 | Ciccone impotente senza compagni Eulalio snobbato dagli uomini di classifica

Nella quinta tappa del Giro d’Italia 2026, disputata mercoledì 13 maggio, si è registrato un episodio significativo con la vittoria di un ciclista che, nonostante una caduta e un errore di percorso, ha rimontato e concluso in prima posizione. Durante la stessa frazione, alcuni favoriti sono apparsi privi di supporto dai propri compagni di squadra, mentre altri atleti sono stati poco considerati dagli uomini di classifica.

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PAGELLE GIRO D’ITALIA 2026. Quinta tappa, mercoledì 13 maggio Igor Arrieta, 9: cade, sbaglia strada e nonostante questo rimonta in maniera rabbiosa, andando a vincere. Lo spagnolo della UAE Emirates – XRG aveva una condizione di forma eccezionale. E regala un successo importante alla sua squadra, zavorrata dal ritiro del capitano Adam Yates. Alfonso Eulalio, 8: ha letteralmente buttato via la vittoria. Dopo la caduta di Arrieta, era saldamente in testa con 30 secondi di vantaggio: non aveva senso prendersi dei rischi simili in discesa e con l’asfalto bagnato. La caduta ha consentito all’iberico di rientrare. Poi nel finale non ne aveva più. Può consolarsi con la maglia rosa.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pagelle Giro d’Italia 2026: Ciccone impotente senza compagni, Eulalio snobbato dagli uomini di classifica ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Giro d'Italia 2026, tappa 5: vince Arrieta. Eulalio in maglia rosa. La classificaPotenza, 13 maggio 2026 – La tappa 5 del Giro d'Italia 2026 propone l'attesissima salita di Montagna Grande di Viggiano, per molti un possibile... Classifica Giro d’Italia 2026, quinta tappa: Eulalio maglia rosa con una fuga bidone, vantaggio siderale sui bigUna pioggia incessante, un freddo decisamente atipico per la stagione, l’esigente salita di Monte Grande di Viggiano (6,6 km al 9,2% di pendenza... Temi più discussi: Pagelle Giro d’Italia 2026: Ciccone ha dato tanto, forse sottovalutato; Pellizzari ripensi a Del Toro; Giro d'Italia, le pagelle della 1ª tappa: Magnier e Stuyven da 9. Milan butta via la volata: 4,5; Giro d'Italia, le pagelle: non appena Ciccone si convince di lasciar perdere la generale, ecco che si ritrova in rosa; Pagelle Giro d’Italia 2026: smacco morale per Milan, ma dov’era il treno della Lidl-Trek?. Il Giro è in Italia con Silva e Magnier da 10, la UAE Emirates decimata, Milan che spreca e smania, Sevilla che scappa sempre e quesi piedini che non vorremmo più vedere. Ecco le nostre pagelle di Stagi #GirodItalia tuttobiciweb.it/article/177851… x.com È così difficile avere una diagnosi ADHD in Italia? - reddit.com reddit Pagelle Giro d’Italia 2026: Ciccone ha dato tanto, forse sottovalutato; Pellizzari ripensi a Del ToroPAGELLE GIRO D'ITALIA 2026 Quarta tappa, martedì 12 maggio Giulio Ciccone, 9: 7 anni dopo la maglia gialla indossata per due giorni al Tour de France, si ... oasport.it Pagelle Giro d’Italia 2026: smacco morale per Milan, ma dov’era il treno della Lidl-Trek?PAGELLE GIRO D'ITALIA 2026 Terza tappa, domenica 10 maggio Paul Magnier, 10 e lode: i fatti dicono che, per il momento, il giovane francese è il miglior ... oasport.it