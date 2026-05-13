Lazio-Inter la finale di Coppa Italia in diretta | nerazzurri a caccia del double

Questa sera alle 21:00 si gioca la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter. Le due squadre si sfidano in una partita che assegnerà il trofeo e determinerà il vincitore della competizione. Sono state annunciate le probabili formazioni e sono attese novità dell’ultimo minuto. La gara viene trasmessa in diretta, offrendo aggiornamenti in tempo reale su sviluppi e risultati.

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