Lazio-Inter la finale di Coppa Italia in diretta | nerazzurri a caccia del double
Questa sera alle 21:00 si gioca la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter. Le due squadre si sfidano in una partita che assegnerà il trofeo e determinerà il vincitore della competizione. Sono state annunciate le probabili formazioni e sono attese novità dell’ultimo minuto. La gara viene trasmessa in diretta, offrendo aggiornamenti in tempo reale su sviluppi e risultati.
Questa sera alle 21:00 Lazio e Inter si contenderanno la finale di Coppa Italia. Gli aggiornamenti sulle probabili formazioni e le ultime news in tempo reale.🔗 Leggi su Fanpage.it
LAZIO-ATALANTA 2-2 | HIGHLIGHTS | SEMIFINALE | Coppa Italia Frecciarossa 2025/26
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