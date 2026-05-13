Paga il pedaggio o rischi la multa | la nuova truffa su WhatsApp come riconoscerla

La polizia postale ha segnalato una nuova truffa diffusa su WhatsApp, in cui alcuni utenti ricevono messaggi falsi che sembrano provenire da Autostrade per l'Italia. In questi messaggi si invita a pagare un pedaggio per evitare una multa, ma si tratta di comunicazioni ingannevoli. La polizia invita a prestare attenzione e a non cliccare su eventuali link sospetti o fornire dati personali.

Nuova truffa su WhatsApp. A segnalarla è la polizia postale, che spiega che si sono verificati alcuni episodi in cui l'utente avrebbe ricevuto falsi messaggi attribuiti ad Autostrade per l'Italia.La nuova truffaSecondo quanto comunicato dalla Polposta, il messaggio, inviato da un numero con.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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E questo é il motivo per il quale ho fatto questo post che tanto ha fatto arrabbiare i ragazzi di ORA che non hanno idea di come si debbano misurare le retribuzioni reali. Ma magari ora(minuscolo) sì. E' tutto molto faticoso. x.com/SignorErnesto/… x.com

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