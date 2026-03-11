A marzo 2026, migliaia di utenti italiani stanno ricevendo telefonate ripetute da numeri già noti o conosciuti, che si rivelano essere parte di una truffa chiamata Ghost Pairing. Questa frode si sviluppa attraverso messaggi WhatsApp e chiamate provenienti da numeri che sembrano familiari, ma che in realtà sono utilizzati per ingannare le vittime. Le autorità avvisano di prestare attenzione e di riconoscere i segnali di questa truffa.

Le telefonate ripetute da numeri sconosciuti non sono semplice rumore di fondo. Sono il primo atto di una truffa orchestrata con precisione chirurgica, che in queste prime settimane di marzo 2026 sta colpendo migliaia di utenti italiani. Si chiama Ghost Pairing ed è considerata una delle frodi digitali più insidiose mai apparse su WhatsApp: un attacco che non ruba password, non installa virus, ma convince la vittima a compiere volontariamente il gesto che consegna le chiavi del proprio account ai criminali. Lo schema emerge con chiarezza dalle decine di segnalazioni raccolte dalle procure italiane, in particolare quella di Napoli che ha avviato un’indagine specifica. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Ghost Pairing, la truffa WhatsApp che parte da numeri che già conosci: ecco come riconoscerla e difendersi

Articoli correlati

Ghost Pairing: la nuova truffa che svuota WhatsApp e mette a rischio privacy e soldiUna semplice richiesta di voto per una bambina in un concorso può nascondere una trappola informatica molto sofisticata.

“Potresti votare per mia nipote?”: la truffa Ghost Pairing che svuota WhatsApp e il contoUn messaggio apparentemente innocuo, inviato da un contatto fidato, può trasformarsi in una trappola digitale.

Aggiornamenti e notizie su Ghost Pairing

Temi più discussi: Truffe, cos’è il Ghost Pairing e perché riguarda anche le telefonate selvagge; Ghost Pairing: la nuova truffa che svuota WhatsApp e mette a rischio privacy e soldi - FoggiaToday; Attenti al Ghost Pairing su WhatsApp: il messaggio dell'amico che ti ruba l'identità; Chiamate spam e poi il messaggio-trappola: così il Ghost Pairing ruba l’identità WhatsApp.

Ghost Pairing su WhatsApp: nuova truffa che ruba gli accountGhost Pairing su WhatsApp: la nuova truffa che ruba gli account tramite link falsi e codici di verifica. Ecco come funziona e come difendersi. quotidianodiragusa.it

Ghost Pairing: la nuova truffa che svuota WhatsApp e mette a rischio privacy e soldiPer lavorare senza scorciatoie servono risorse, tempo, competenze, libertà di fare domande. Con due caffè al mese sostieni una redazione che non deve compiacere nessuno, solo i fatti. Il beneficio è ... foggiatoday.it

Il Ghost Pairing è una delle truffe più insidiose che stanno circolando su WhatsApp: sfrutta chiamate spam, messaggi ingannevoli e la funzione dei dispositivi collegati per consentire ai criminali di entrare nell’account della vittima e usarlo a distanza - facebook.com facebook

Chiamate spam, perché non si dovrebbe mai rifiutare la telefonata: l'errore da non fare e cosa è il "ghost pairing" x.com