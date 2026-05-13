Paga gli elettrodomestici con assegni scoperti e sparisce | denunciato un sessantanovenne a Cecina

A Cecina, un commerciante di 43 anni ha denunciato un uomo di 69 anni che aveva pagato gli elettrodomestici con assegni scoperti e successivamente era scomparso. L’uomo aveva concluso la vendita, ma l’acquirente non ha mai saldato il conto, portando il commerciante a rivolgersi alle forze dell’ordine. La vicenda si è conclusa con la denuncia dell’uomo e l’intervento delle autorità.

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CECINA – Un commerciante di quarantatré anni, titolare di un’attività a Cecina, è rimasto vittima di un inganno orchestrato da un finto acquirente, riuscendo a ottenere giustizia solo grazie all’intervento delle forze dell’ordine. I Carabinieri della stazione locale hanno infatti deferito all’Autorità Giudiziaria di Livorno un uomo di 69 anni, gravemente indiziato del reato di truffa. Il presunto responsabile, un soggetto già noto alle forze dell’ordine e gravato da precedenti penali, si era presentato nel negozio mostrandosi interessato all’acquisto di svariati elettrodomestici. Mettendo in atto una serie di raggiri, l’anziano è riuscito a conquistare la fiducia dell’esercente, persuadendolo della bontà e della sicurezza dell’affare.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Paga gli elettrodomestici con assegni scoperti e sparisce: denunciato un sessantanovenne a Cecina ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Beatrice Arnera sparisce da Instagram. Aveva denunciato insulti e minacce dopo la separazione con il comico Andrea Pisani Paga con una banconota falsa in profumeria: denunciato 26enneÈ stato individuato e denunciato dalla Polizia di Stato un 26enne originario dell’area napoletana ritenuto responsabile della spendita di una... Argomenti più discussi: Bonus ISEE 2026: la lista completa; Multe e tasse non pagate? La stretta: ecco quali bonus perdi | Libero Quotidiano.it. Elettrodomestici, ecco come accedere al bonus con gli acquisti onlineParte nei prossimi giorni la prima fase del bonus elettrodomestici, con le procedure per produttori e venditori. Poi, probabilmente entro la prima settimana di novembre, sarà comunicata la data di ... ilsole24ore.com Bonus mobili ed elettrodomestici, novità in arrivo: come ottenere il rimborso da 2.500 euro e cosa puoi acquistareTra le agevolazioni legate alla casa, il bonus mobili resta uno dei più utilizzati ma anche uno dei più fraintesi. Il motivo è semplice: non è autonomo, ma funziona solo se collegato a lavori edilizi ... msn.com