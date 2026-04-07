Beatrice Arnera sparisce da Instagram Aveva denunciato insulti e minacce dopo la separazione con il comico Andrea Pisani

Beatrice Arnera, nota attrice, ha eliminato il suo profilo Instagram, che ora risulta inesistente. La decisione arriva dopo che l’attrice aveva pubblicamente denunciato insulti e minacce ricevute online, a seguito della fine di una relazione con un comico. La scomparsa dal social network è stata confermata da fonti vicine all’artista, che non hanno fornito ulteriori dettagli.

Beatrice Arnera non c’è più: il canale Instagram dell’attrice sembra scomparso. L’artista avrebbe deciso di chiudere la sua pagina e di sparire dai social. Una scelta particolare, se si pensa che sta per uscire con due film: uno al cinema ( Cena di Classe di Francesco Mandelli) e uno sulle piattaforme streaming (S cuola di seduzione di Carlo Verdone). La scelta potrebbe esser stata dettata dagli insulti e le minacce che l’attrice ha subito dopo la sua separazione dall’ex, il comico Andrea Pisani, con cui ha una figlia piccola. «Ho ricevuto insulti, minacce, mi scrivevano che non ero una buona madre o mi invitavano al suicidio». La donna ha... 🔗 Leggi su Open.online

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Si parla di: Beatrice Arnera sparisce dai social dopo mesi di gossip sulla vita privata.

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