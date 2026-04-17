Paduli Appia Schools | studenti al lavoro su Forum Novum

Gli studenti provenienti da diverse parti d'Italia partecipano a un laboratorio presso il sito archeologico di Paduli, promosso dall'Appia Schools. Durante l’attività, i giovani coinvolti si dedicano a lavori pratici e attività di studio sul luogo, con l’obiettivo di approfondire le conoscenze storiche e archeologiche legate alla zona. La partecipazione si svolge sotto la supervisione di docenti e professionisti del settore, con momenti di confronto e apprendimento sul campo.

Dal 17 al 19 aprile 2026 il Comune di Paduli ospiterà la seconda edizione di “Appia Schools – Forum Novum – Laboratorio Appia Traiana”, nell’ambito del progetto “Forum Novum: l’origine dei Borghi”, finanziato dal PNRR – Missione 1, Componente 3, Investimento 2.1 “Attrattività dei borghi”, a titolarità del Ministero della Cultura.L’iniziativa rientra nel piano di gestione del sito UNESCO Via Appia – Regina Viarum e prevede un laboratorio didattico sul campo dedicato allo studio del sito archeologico di Forum Novum, lungo la Via Traiana. Coinvolti studenti provenienti da Roma, Brindisi, Benevento e Arzano, che prenderanno parte ad attività formative, visite guidate e momenti di confronto con esperti.🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Paduli, Appia Schools: studenti al lavoro su Forum Novum Notizie correlate Paduli, torna “Appia Schools”: studenti da tutta Italia a Forum NovumTempo di lettura: 2 minutiDal 17 al 19 aprile 2026 il Comune di Paduli ospiterà la seconda edizione di “Appia Schools – Forum Novum – Laboratorio... Elezioni amministrative a Paduli: Fratelli d’Italia al lavoro su programma e squadraTempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa di Fratelli d’Italia in vista delle amministrative a Paduli. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Paduli, torna Appia Schools: studenti da tutta Italia a Forum Novum; Società - Al via la quinta edizione della Borsa di Studio Carlo Mazzone Global Teacher Prize; Società - Ddl agroalimentare approvato: una legge storica per il Made in Italy. PADULI - Torna ''Appia Schools'', studenti da tutta Italia a Forum Novum SocietàDal 17 al 19 aprile 2026 il Comune di Paduli ospiterà la seconda edizione di Appia Schools - Forum Novum - Laboratorio Appia Traiana, nell’ambito del progetto Forum Novum: l’origine dei ... realtasannita.it Forum Novum e la Via Appia-Traiana: a Paduli una tre giorni dedicata alla valorizzazione del patrimonio storicoPercorso didattico e multimediale sul patrimonio storico è il titolo dell’intervento, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 31 marzo 2025, che si svolgerà a Paduli nelle giornate ... ntr24.tv TERRACINA: SUI PASSI DI AEMILIO - ALLA RICERCA DELL'APPIA PERDUTA - facebook.com facebook