paduli conclusa la seconda edizione di appia schools

A Paduli si è conclusa la seconda edizione di “Appia Schools”, un progetto dedicato alla valorizzazione del patrimonio storico e archeologico lungo la Via Appia. L'iniziativa ha coinvolto studenti e insegnanti in attività di studio e approfondimento sul patrimonio antico. Durante gli eventi, sono stati presentati i risultati delle attività svolte e sono state illustrate le iniziative future legate alla tutela e alla promozione della via storica.

Il programma ha alternato momenti di confronto e presentazione dei lavori a esperienze dirette, come l’escursione al Parco Archeologico di Forum Novum e la visita nel centro storico di Paduli, offrendo ai partecipanti un’occasione concreta di apprendimento e scoperta. Non sono mancati momenti di socialità e scambio, che hanno rafforzato il valore educativo e umano dell’iniziativa. Grande soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Paduli, Domenico Vessichelli, che ha sottolineato l’importanza strategica del progetto: “Appia Schools rappresenta un’iniziativa di straordinario valore per il nostro territorio. In questi giorni Paduli è...🔗 Leggi su Fremondoweb.com

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