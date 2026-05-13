Padova il centrodestra si unisce | Lega e alleati per le provinciali
A Padova, il centrodestra ha deciso di allearsi in vista delle elezioni provinciali, con la Lega e i suoi alleati che lavorano insieme. La questione principale riguarda chi sarà il candidato della Lega per la successione a Sergio Giordani. Nel frattempo, si discute su come verranno gestiti i servizi pubblici nei 101 comuni della provincia. La campagna elettorale si apre con queste domande al centro del dibattito politico locale.
? Domande chiave Chi sarà il candidato della Lega per succedere a Sergio Giordani?. Come cambierà la gestione dei servizi nei 101 comuni padovani?. Perché è stata rifiutata la proposta del listone unico di Giordani?. Quali sfide dovrà affrontare Nicola Pettenuzzo per mantenere unita la coalizione?.? In Breve Elezioni coinvolgeranno sindaci e consiglieri dei 101 Comuni della provincia padovana.. Nicola Pettenuzzo e Giulio Centenaro coordinano la strategia per il 14 giugno.. L'ipotesi del listone unico di Sergio Giordani è stata ufficialmente scartata.. La coalizione comprende Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia e Udc.. La Lega correrà alle elezioni provinciali di Padova insieme a Fratelli d’Italia, Forza Italia e Udc, confermando un fronte unico del centrodestra per la sfida del 14 giugno prossimo.🔗 Leggi su Ameve.eu
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