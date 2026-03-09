Elezioni provinciali Frosinone 2026 | centrodestra in maggioranza Pd e Lega commentano i risultati

Ieri si sono svolte le elezioni provinciali a Frosinone, con il rinnovo del Consiglio provinciale e l’elezione del nuovo presidente, Luca Di Stefano. La maggioranza è stata conquistata dal centrodestra, mentre il Pd e la Lega hanno rilasciato commenti sui risultati. La giornata ha visto la partecipazione di diversi candidati e il voto di cittadini e rappresentanti locali.

Affluenza record al 95,17% tra sindaci e consiglieri: Fratelli d’Italia primo partito, Pd ottiene tre seggi, Lega conferma Zaccari e Amata; commenti di Ciacciarelli, Migliorelli e Iacovissi La giornata di ieri ha segnato il rinnovo del Consiglio provinciale di Frosinone presieduto dal presidente Luca Di Stefano. Si è trattato di un’elezione di secondo livello, che ha visto al voto sindaci e consiglieri comunali dei comuni della provincia. Il verdetto delle urne consegna una chiara maggioranza al centrodestra e ridisegna gli equilibri politici in vista della prossima elezione del presidente della Provincia, prevista nel 2026. A questo blocco, in prospettiva, potrebbe affiancarsi anche il consigliere civico Gianluca Quadrini, ampliando ulteriormente il margine della coalizione. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Articoli correlati

Elezioni Provinciali a Frosinone: affluenza record e maggioranza al centrodestra. Tutti gli elettiFratelli d’Italia con 30,26% e 29105 voti ponderati ha conquistato 4 seggi al consiglio provinciale di Frosinone il Pd tre seggi Il verdetto delle...

Leggi anche: Elezioni provinciali 2026: il Pd si conferma primo partito, attesa nel centrodestra. I dati di Salerno

Tutto quello che riguarda Elezioni provinciali

Temi più discussi: Elezioni Provinciali a Frosinone: affluenza record e maggioranza al centrodestra. Tutti gli eletti; Frosinone, elezioni provinciali: Fratelli d'Italia effettua il sorpasso sul Pd; Il giorno del voto: la Provincia torna al Transatlantico della politica; Provinciali Frosinone, vince il centrodestra. FdI primo partito, scivola il Pd. Tutti gli eletti.

Risultati elezioni provinciali a Frosinone, gli eletti in ConsiglioFratelli d’Italia (30,26%) ha conquistato quattro seggi. Il Pd si è fermato a tre eletti (25,37%). A seguire la Lega con due seggi (14,49%). Poi, con un seggio a testa, Forza Italia (11,84%), Progetto ... tg24.sky.it

Elezioni provinciali Frosinone: il centrodestra dilaga con FdI, la Lega raddoppia. Il PD tiene ma resta all’opposizioneFROSINONE - Si sono chiuse le urne a Palazzo Iacobucci e il responso del voto ponderato è netto: il centrodestra conquista la maggioranza assoluta nel nuovo Co ... etrurianews.it

ELEZIONI PROVINCIALI A CROTONE, PRESENTATE CINQUE LISTE E DUE CANDIDATI ALLA PRESIDENZA Depositate le candidature per il rinnovo della Provincia di Crotone: in corsa Antonio Ammirati e Umberto Lorecchio, cinque le liste per il Consiglio h - facebook.com facebook