Provinciali gli amministratori della Lega | Serve un confronto nel centrodestra no all' uomo solo al comando

Gli amministratori provinciali della Lega hanno chiesto un confronto nel centrodestra, sottolineando la necessità di un dialogo collettivo e di evitare decisioni prese da un solo individuo. In una dichiarazione, hanno precisato che senza un percorso condiviso, il confronto continuerà con la coalizione collegata al candidato sindaco della città, evidenziando la volontà di mantenere un'unità tra le forze politiche coinvolte.

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“In assenza di un confronto serio nel centrodestra e senza la volontà di riprendere quel percorso unitario costruito insieme in occasione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale, continueremo a confrontarci con la compagine che fa riferimento al candidato sindaco della città di.🔗 Leggi su Avellinotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Gli anticorpi democratici all'uomo solo al comando Centrodestra nel Sannio, Parisi (Lega): “Serve un tavolo politico, nessuno è padrone della coalizione”“Accolgo con favore le dichiarazioni del senatore Domenico Matera e condivido pienamente la necessità che il centrodestra nel Sannio torni quanto... Argomenti più discussi: La Provincia di Lecce promuove la 2^ edizione del Corso di Alta Formazione per amministratori, segretari e funzionari di Enti Locali: si parte il 12 maggio – Provincia di Lecce; Provinciali Avellino, Evangelista: Esperienza importante, grazie al Pd e agli amministratori; Elezioni provinciali. Giuseppe Parente è il nuovo Presidente della Provincia di Salerno; Provincia di Teramo: assegnate le deleghe, Marziani sarà il vice del presidente D’Angelo. Quanta ignoranza!Gli on. @NFratoianni e @BettaPiccolotti si son candidati,son stati VOTATI ed ELETTI e percepiscono ESATTAMENTE quanto TUTTI gli altri Parlamentari! E si decurtano buona parte della propria indennità netta,i parlamentari addirittura il 70 x.com Perché così tante scuole fanno imparare gli alunni su schermi? | Scuole | The Guardian reddit