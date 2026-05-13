Pachino ferito un agente | arrestato uomo che voleva incendiare una casa
A Pachino, un uomo è stato arrestato dopo aver tentato di incendiare una casa e aver ferito un agente intervenuto. Secondo quanto ricostruito, l’uomo ha cercato di lanciare benzina contro l’edificio, ma è stato fermato dall’intervento di un agente di polizia presente sul posto. La violenza tra i due fratelli della stessa località ha portato all’intervento delle forze dell’ordine, che hanno arrestato l’autore del gesto.
? Punti chiave Come ha fatto l'agente a fermare l'uomo con la benzina?. Cosa ha scatenato la violenza tra i due fratelli di Pachino?. Perché il sessantenne ha brandito un bastone contro la polizia?. Quali rischi ha corso l'intero isolato durante lo scontro?.? In Breve Sessantenne armato di bastone metallico tentava di barricarsi con due bottiglie di benzina.. Lite per eredità tra fratelli ha scatenato il pericolo nel centro di Pachino.. Un agente del Commissariato ha riportato una forte contusione al braccio durante lo scontro.. Rischio incendio per l'intero isolato evitato grazie all'intervento rapido della Polizia di Stato.. Un uomo di 60 anni è stato arrestato dalle forze dell’ordine a Pachino dopo aver tentato di incendiare un’abitazione nel centro cittadino, ferendo un agente durante lo scontro.🔗 Leggi su Ameve.eu
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