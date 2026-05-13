Pachino ferito un agente | arrestato uomo che voleva incendiare una casa

A Pachino, un uomo è stato arrestato dopo aver tentato di incendiare una casa e aver ferito un agente intervenuto. Secondo quanto ricostruito, l’uomo ha cercato di lanciare benzina contro l’edificio, ma è stato fermato dall’intervento di un agente di polizia presente sul posto. La violenza tra i due fratelli della stessa località ha portato all’intervento delle forze dell’ordine, che hanno arrestato l’autore del gesto.

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