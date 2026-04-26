Durante una cena con i giornalisti alla Casa Bianca, un uomo ha aperto il fuoco, ferendo un agente del Secret Service. L’episodio ha creato immediatamente tensione tra i presenti, mentre le forze dell’ordine intervenivano sul posto. La polizia ha fermato il sospettato e avviato le indagini per chiarire i motivi dell’attacco. Nessun altro ferito è stato segnalato e il presidente non era presente al momento dell’accaduto.

Spari e la nuova paura di un attentato al presidente degli Stati Uniti nel corso della cena con i corrispondenti alla Casa Bianca. Un uomo, poi identificato con il 31enne Cole Tomas Allen, ha sorpassato di corsa i metal detector con un’arma in pugno e ha aperto il fuoco contro un agente del Secret Service, ferendolo, nel tentativo di raggiungere la sala dove si stava tenendo l’evento al quale erano presenti anche Donald e Melania Trump. Il colpo d’arma da fuoco è stato udito anche nel salone, tanto che i presenti si sono accucciati sotto ai tavoli, mentre il presidente si è alzato, è caduto ed è stato subito soccorso da agenti dei servizi che lo hanno scortato fuori, illeso.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Nuovo attentato a Donald Trump, un uomo spara durante la cena con i giornalisti alla Casa Bianca: ferito un agente del Secret Service

Sparatoria vicino alla Casa Bianca: due soldati feriti

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