Durante una cena annuale dei giornalisti della Casa Bianca in un hotel di Washington, un uomo ha sparato colpendo un agente e provocando un ferito. L'evento si svolgeva nella lobby dell'hotel Hilton, con la presenza del presidente uscente e dei partecipanti alla serata. La polizia ha arrestato un 30enne subito dopo l'incidente. Nessun dettaglio sulla motivazione dell'uomo è stato comunicato finora.

I 2.600 giornalisti presenti si sono riparati sotto ai tavoli. Trump e e il vicepresidente JD Vance sono stati evacuati dagli agenti del Secret Service. Arrestato l’attentatore, un 30enne californiano. Rientrato alla Casa Bianca, il presidente ha tenuto un discorso nel quale ha definito l’attentatore un lupo solitario, e chiesto agli americani “di risolvere le differenze pacificamente”. Quello che adesso l’Fbi e la polizia dovranno stabilire come un uomo armato sia riuscito ad entrare a un evento al quale erano presenti non solo il commander-in-chief ma anche mezzo governo. Diversi agenti del Secret Service hanno gridato “spari” durante la cena dell’Associazione dei corrispondenti della Casa Bianca, secondo quanto riportato dai giornalisti presenti, compreso il collaboratore dell’Adnkronos Iacopo Luzi.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Attentato a Trump: spari alla cena con i giornalisti della Casa Bianca. Ferito un agente, arrestato 30enne

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