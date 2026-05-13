Ottaviani | La raccolta fondi non è una elemosina

Un rappresentante ha dichiarato che il crowdfunding per il sipario non si tratta di un’elemosina, ma di un requisito necessario per partecipare a un bando di finanziamento. La posizione si basa sulla convinzione che questa forma di raccolta fondi sia un passaggio obbligato nel processo di accesso ai fondi pubblici destinati al progetto. La dichiarazione è arrivata in un momento di discussione sulla legittimità e le modalità di raccolta di fondi per iniziative culturali.

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"Il crowdfunding per il sipario non è elemosina, ma la condizione per poter accedere a un bando di finanziamento ". Fa chiarezza l’assessore alla cultura Lara Ottaviani in risposta alle critiche rivolte dal gruppo consiliare Futura in merito alla compagna di cofinanziamento per il progetto di meccanizzazione del sipario del teatro Sanzio: "È bene ribadire le ragioni della raccolta fondi: con il progetto di meccanizzazione del Teatro Sanzio abbiamo partecipato a un bando pubblico della Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro. Il bando, così come strutturato dalla Fondazione, prevede obbligatoriamente una campagna di compartecipazione economica da parte della comunità locale.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ottaviani: "La raccolta fondi non è una elemosina" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: "Raccolta fondi per il sipario: elemosina" Guardia, una sfida per Filena: parte la raccolta fondi per una cura sperimentale in MessicoUna bambina piena di vita, con un sorriso capace di illuminare anche i momenti più difficili. Si parla di: Ottaviani: La raccolta fondi non è una elemosina; Motore elettrico per il sipario. Raccolta fondi per realizzarlo. Marco Ottaviani (@mottaviani78) / Posts / X x.com Motore elettrico per il sipario. Raccolta fondi per realizzarloPare impossibile, eppure il pesante sipario rosso di velluto del teatro Sanzio, si apre e chiude con una corda ... msn.com