Guardia una sfida per Filena | parte la raccolta fondi per una cura sperimentale in Messico

Una comunità si organizza per sostenere Filena, una bambina che ha bisogno di un trattamento sperimentale in Messico. È partita una raccolta fondi per permetterle di raggiungere Monterrey e ricevere la cura. Filena è nota per il suo sorriso contagioso e la sua energia, che contrastano con la sua condizione. La mobilitazione coinvolge diverse persone che vogliono aiutarla a ottenere questa opportunità.

Una bambina piena di vita, con un sorriso capace di illuminare anche i momenti più difficili. Si chiama Filena Zanchelli, ha dodici anni, frequenta la seconda media e vive a Guardia Sanframondi. La sua quotidianità, però, è segnata da una sfida complessa: Filena è affetta da tetraparesi spastica, una forma grave di paralisi cerebrale che comporta rigidità e debolezza muscolare in tutti e quattro gli arti. La tetraparesi spastica è una condizione neurologica causata da un danno cerebrale che può verificarsi prima, durante o subito dopo la nascita. Chi ne è affetto può presentare una forte spasticità muscolare, difficoltà motorie e problemi nel coordinamento dei movimenti. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

