Raccolta fondi per il sipario | elemosina

Il gruppo di minoranza Futura ha commentato la campagna di crowdfunding avviata per finanziare la meccanizzazione del sipario del teatro Sanzio, definendola come un'elemosina travestita da raccolta fondi. La questione riguarda la richiesta di contributi pubblici e privati per coprire i costi dell’intervento, con il gruppo che ha espresso una posizione critica sulla modalità di finanziamento adottata. La decisione di avviare questa campagna ha suscitato reazioni tra i cittadini e gli esponenti politici locali.

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"Per il sipario del teatro si fa l’elemosina travestita da crowdfunding". È l’opinione del gruppo di minoranza Futura, che interviene sulla raccolta fondi per meccanizzare il sipario del Sanzio. "È un modo molto elegante e moderno che certamente la nobilita, ma elemosina rimane. Siamo molto preoccupati – dice Futura, rappresentata da Francesca Crespini e Alice Amadori in consiglio comunale – perché con le strade piene di buche, la chiesa comunale di San Francesco chiusa perché invasa dai piccioni che entrano dalle vetrate rotte, le mura piene di erba murella, il parcheggio a fianco del Liceo Artistico quasi impraticabile, il recente...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Raccolta fondi per il sipario: elemosina" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Cinema Astra. Raccolta fondi per il rinnovoCOMO Il cinema Astra di Como lancia la raccolta fondi per completare il rinnovo della sala, con una formula che coinvolge direttamente i sostenitori... Leggi anche: Raccolta fondi per il parco dedicato a Nicola