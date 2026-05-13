Ostruzione rimossa L’utilizzo del laser accelera il recupero

È stato rimosso un ostacolo persistente nelle vie respiratorie attraverso un intervento di broncoscopia operativa. L’uso del laser ha permesso di agire in modo preciso e rapido, facilitando la distruzione della formazione che ostacolava il passaggio dell’aria. L’intervento è stato completato con successo, e il recupero del paziente si prevede più rapido rispetto ai metodi tradizionali.

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