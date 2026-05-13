Ostruzione rimossa L’utilizzo del laser accelera il recupero
È stato rimosso un ostacolo persistente nelle vie respiratorie attraverso un intervento di broncoscopia operativa. L’uso del laser ha permesso di agire in modo preciso e rapido, facilitando la distruzione della formazione che ostacolava il passaggio dell’aria. L’intervento è stato completato con successo, e il recupero del paziente si prevede più rapido rispetto ai metodi tradizionali.
Un delicato intervento di broncoscopia operativa con distruzione laser assistita di una neoformazione tracheale gravemente occludente è stato eseguito dall’équipe della Struttura Complessa di Pneumologia dell’Ospedale di Legnano, diretta da Paolo Carlucci, afferente al Dipartimento di Medicina diretto dal dottor Antonino Mazzone. La procedura, effettuata in collaborazione con la Struttura di Anestesia diretta da Maura Albicini e con l’équipe di Endoscopia Digestiva diretta da Pietro Gambitta, ha consentito la rapida ricanalizzazione delle vie aeree centrali e il recupero della normale funzione respiratoria del paziente. "La broncoscopia...🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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