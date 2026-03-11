Il Napoli aspetta il ritorno di Scott McTominay, che sta accelerando il suo recupero da un infortunio. Il centrocampista sta lavorando duramente per essere disponibile nelle prossime partite e potrebbe tornare in campo presto. La squadra spera di poter contare su di lui per le gare decisive, mentre il Lecce si prepara ad affrontare una sfida importante.

Il Napoli attende il ritorno di Scott McTominay, uno dei giocatori più importanti nello scacchiere di Antonio Conte. Il centrocampista scozzese ha saltato le ultime cinque partite a causa di un’infiammazione al tendine del gluteo, problema che lo ha costretto a fermarsi dopo la gara contro il Genoa del 7 febbraio. Quel giorno McTominay fu costretto ad abbandonare il campo all’intervallo. Il dolore provocato dall’infiammazione lo ha accompagnato per settimane, generando preoccupazione anche in vista dei prossimi impegni internazionali con la sua Nazionale. Negli ultimi giorni, però, la situazione è migliorata. Il centrocampista ha aumentato progressivamente i carichi di lavoro e lo staff medico conta di reinserirlo presto nel gruppo. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - McTominay accelera il recupero: Napoli spera nel Lecce

