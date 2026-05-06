Ingrossamento della prostata nuovo intervento laser all' ospedale di Viterbo | Meno invasivo e recupero più rapido

A Viterbo, presso l'ospedale Santa Rosa, è stato introdotto un nuovo intervento laser per trattare l'ingrossamento della prostata. La procedura, tra le più innovative e sicure, si distingue per essere meno invasiva rispetto alle tecniche tradizionali e permette un recupero più rapido per i pazienti. Questa metodologia rappresenta un passo avanti nel campo delle cure per l'ipertrofia prostatica benigna, offrendo un'alternativa moderna alle precedenti opzioni terapeutiche.

All'ospedale Santa Rosa di Viterbo una delle metodiche più avanzate ed efficaci per il trattamento dell'ipertrofia prostatica benigna. All'unità operativa di Urologia è stata introdotta la tecnica Holep (Holmium laser enucleation of the prostate). Si tratta di una procedura endoscopica.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate Tumore alla prostata: una nuova cura col laser può sostituire il classico intervento chirurgicoIl tumore alla prostata è la neoplasia più presente nella popolazione maschile, e rappresenta circa il 20% di tutti i tumori diagnosticati negli... Intervento chirurgico complesso al 'Tatarella', maxicalcolo vescicale rimosso con laser mini-invasivo: salvata paziente con spina bifidaL’équipe dell’Unità Operativa Complessa di Urologia del Presidio Ospedaliero ‘Giuseppe Tatarella’ di Cerignola oggi ha eseguito con successo un... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Check Up 2025/26 - Puntata del 03/05/2026 - Video; Il monarca britannico annuncia la riduzione delle cure contro il cancro dopo la diagnosi precoce della malattia; Check Up su RaiUno - Guida TV. Tumore prostata,ok Aifa a nuovo farmaco più terapia ormonale,'migliora controllo malattia'L'Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) ha dato il via libera alla rimborsabilità di darolutamide, un farmaco di nuova generazione assunto per via orale, da usare insieme alla terapia ormonale nei pazie ... ansa.it Prostata. Disturbi urinari e sessuali: la sindrome metabolica potrebbe essere collegataIn base ad alcuni studi scientifici, riferisce Eli Lilly Italia, questa sindrome ha un’influenza sull’ingrossamento della prostata e sui sintomi che ne derivano. E i disturbi urinari hanno un legame ... quotidianosanita.it I semi di zucca possono essere d'aiuto per chi soffre di ingrossamento della prostata. Sono ricchi di zinco e fitosteroli e, se consumati regolarmente, possono contribuire al benessere urinario, soprattutto in caso di disturbi lievi. Basta una manciata al giorno (20 - facebook.com facebook