Ostia parla l’avvocato | Annullato il sequestro del gazebo dello stabilimento Il Capanno

Il Tribunale del Riesame di Roma ha deciso di annullare il sequestro del gazebo centrale dello stabilimento balneare “Il Capanno Beach Club” situato sul lungomare di Ostia. Il provvedimento di convalida del sequestro probatorio era stato precedentemente disposto, ma ora è stato revocato e il gazebo sarà restituito alla proprietà. La notizia è stata comunicata dagli avvocati coinvolti nel procedimento.

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