Ostia parla l’avvocato | Annullato il sequestro del gazebo dello stabilimento Il Capanno
Il Tribunale del Riesame di Roma ha deciso di annullare il sequestro del gazebo centrale dello stabilimento balneare “Il Capanno Beach Club” situato sul lungomare di Ostia. Il provvedimento di convalida del sequestro probatorio era stato precedentemente disposto, ma ora è stato revocato e il gazebo sarà restituito alla proprietà. La notizia è stata comunicata dagli avvocati coinvolti nel procedimento.
Ostia, 13 maggio 2026 – Il Tribunale del Riesame di Roma ha annullato il decreto di convalida del sequestro probatorio che aveva interessato il gazebo centrale dello stabilimento balneare “Il Capanno Beach Club” ( leggi qui), sul lungomare di Ostia, ordinandone la restituzione alla Duilio S.r.l. A comunicarlo è l’avvocato Franklin Varioli Pietrasanta, legale di Cristiano Giacometti, in proprio e quale amministratore e legale rappresentante pro tempore della società titolare della concessione demaniale marittima relativa all’area in cui si trova lo stabilimento, in piazzale Magellano 3841. La vicenda riguarda le operazioni di apposizione dei...🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
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