Ostia sigilli a una parte dello stabilimento Capanno I gestori | Siamo regolarmente aperti

Nella zona di Ostia, una parte dello stabilimento balneare Capanno Beach Club è stata sottoposta a sequestro da parte delle forze di polizia e della guardia di finanza. I gestori dell’attività hanno confermato di essere regolarmente aperti e funzionanti, nonostante i sigilli apposti all’area. La vicenda riguarda un intervento delle autorità che ha coinvolto la struttura senza ulteriori dettagli sui motivi o sulle eventuali conseguenze legali.

(Adnkronos) – Una parte dello stabilimento Capanno Beach Club di Ostia è stato sequestrato dalla polizia di Roma Capitale e dalla Gdf. Sulla pagina Facebook dello stabilimento i gestori rassicurano i clienti spiegando che ''il provvedimento riguarda esclusivamente un’area circoscritta in fase di riqualificazione edilizia''. ''Siamo regolarmente aperti – si legge sul social – Vogliamo rassicurare. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Sigilli a una parte dello stabilimento Capanno di Ostia. I gestori: ”Siamo regolarmente aperti”(Adnkronos) – Una parte dello stabilimento Capanno Beach Club di Ostia è stato sequestrato dalla polizia di Roma Capitale e dalla Gdf. Leggi anche: Ostia, nuovi sigilli al Capanno. La proprietà: "Restiamo aperti. È tutto un equivoco" Temi più discussi: Ostia, sigilli al lido dei vip: sequestrate 200 cabine del V-Lounge. Stagione estiva ad alto rischio; Ostia, riapre 'La Spiaggia di Bettina': via i sigilli allo stabilimento; Ostia, nuovi sigilli al V-Lounge: sequestrate 200 cabine; Ostia, blitz nello stabilimento dei vip: sequestrate 200 cabine al V-lounge. Ostia, sigilli a una parte dello stabilimento Capanno. I gestori: Siamo regolarmente apertiAccetta i marketing-cookies per visualizzare questo contenuto. (Adnkronos) – Una parte dello stabilimento Capanno Beach Club di Ostia è stato sequestrato dalla polizia di Roma Capitale e dalla Gdf. pianetagenoa1893.net Ostia, nuovi sigilli al Capanno. La proprietà: Restiamo aperti. È tutto un equivocoNuovo blitz in uno degli stabilimenti di Ostia. Dopo i sigilli alle cabine del V-Lounge ecco un nuovo sequestro, questa volta al Capanno. La guardia di finanza e la polizia locale hanno apposto i nast ... romatoday.it Ostia, nuovi sigilli al Capanno. La proprietà: "Restiamo aperti. È tutto un equivoco" ift.tt/mUZwpk0 x.com Trovata ora a ostia sul lungo mare si chiama TEQUILA HA IL MICROCHIP , qualcuno sa di chi è L’ho portata dal veterinario ha una ferita in testa, l’ho fatta medicare , sta in carne è buonissima si fa fare tutto ,il proprietario non risponde ha il telefono staccato - facebook.com facebook