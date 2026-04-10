Ostia sequestro parziale al Capanno I gestori | Stabilimento regolarmente aperto

A Ostia, una sezione dello stabilimento Capanno Beach Club è stata sottoposta a sequestro da parte delle forze dell’ordine, che hanno agito congiuntamente. Secondo i gestori, l’attività del locale prosegue normalmente, nonostante l’intervento delle autorità. La vicenda si è svolta nel corso di una operazione che ha coinvolto sia la Polizia Locale di Roma Capitale che la Guardia di Finanza.

Ostia, 10 aprile 2026 – Una parte dello stabilimento Capanno Beach Club di Ostia è stata sequestrata dalla Polizia Locale di Roma Capitale e dalla Guardia di Finanza. A chiarire la posizione della struttura sono stati gli stessi gestori, che in un messaggio pubblicato sulla pagina Facebook dello stabilimento hanno assicurato clienti e frequentatori sul regolare proseguimento delle attività. “ Siamo regolarmente aperti ”, si legge nella nota diffusa sui social. I responsabili del Capanno hanno voluto “fare chiarezza per evitare inutili allarmismi”, precisando che il servizio continua regolarmente e che “l’attività di somministrazione non ha subito interruzioni”. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Ostia, sigilli a una parte dello stabilimento Capanno. I gestori: ”Siamo regolarmente aperti”(Adnkronos) – Una parte dello stabilimento Capanno Beach Club di Ostia è stato sequestrato dalla polizia di Roma Capitale e dalla Gdf.

Sigilli a una parte dello stabilimento Capanno di Ostia. I gestori: ”Siamo regolarmente aperti”(Adnkronos) – Una parte dello stabilimento Capanno Beach Club di Ostia è stato sequestrato dalla polizia di Roma Capitale e dalla Gdf.

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