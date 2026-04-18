Giornata nazionale della donazione di organi aderisce anche l' Aido Salerno | ecco i dati

Oggi si celebra la Giornata nazionale della donazione di organi, un appuntamento annuale dedicato a sensibilizzare sull’importanza di questa pratica. Anche quest’anno l’Aido di Salerno ha aderito all’iniziativa, condividendo dati e informazioni sulla donazione. L’evento rappresenta un momento di confronto tra le realtà coinvolte, con l’obiettivo di promuovere la cultura del dono e di informare la popolazione sui numeri relativi alle donazioni nella regione.

Come ogni anno, in questo periodo si celebra la Giornata nazionale per la donazione di organi, un momento fondamentale di riflessione e bilancio per tutti i soggetti coinvolti in questa importante attività di solidarietà. Tra questi, un ruolo centrale è svolto dall’Aido, l'Associazione italiana.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate L’Aido Salerno celebra la Giornata nazionale della donazione di organiTempo di lettura: 2 minutiCome ogni anno, in questo periodo si celebra la Giornata nazionale per la donazione di organi, un momento fondamentale di... L’impegno dell’ASL Avellino per la giornata nazionale della donazione di organiGiornata nazionale per la donazione di organi e tessuti: l’ASL Avellino aderisce alla campagna del Ministero della salute “Dai voce al tuo sì”. Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Trapianto di organi e tessuti, l'Asl Fg: Dai voce al tuo sì, scegli di donare; Donazione di organi, la voce di Anna Asaro tra gli studenti dell'Empedocle: Siamo gocce che possono diventare oceano. L’Aido Salerno celebra la Giornata nazionale della donazione di organiStampaCome ogni anno, in questo periodo si celebra la Giornata nazionale per la donazione di organi, un momento fondamentale di riflessione e bilancio per tutti i soggetti coinvolti in questa importan ... salernonotizie.it Giornata per la Donazione di Organi e Tessuti: il 19 Aprile 2026 sinergia AIDO – Arcidiocesi Reggio Calabria BovaLa campagna Riempi il silenzio è promossa da AIDO in occasione della Giornata della Donazione di Organi e Tessuti del 19 aprile 2026 ... ilmetropolitano.it AIDO SALERNO: DONAZIONI RECORD, MA CRESCONO I “NO” facebook L’Aido Salerno celebra la Giornata nazionale della donazione di organi. Il punto con il presidente De Sio x.com