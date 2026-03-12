Istituito a Cesena il Comitato consultivo per le attività agricole | tutti i nomi dei componenti

A Cesena è stato istituito oggi il Comitato consultivo per le attività agricole, dopo l’approvazione di una delibera da parte del Consiglio comunale. Il nuovo organo affiancherà la Commissione consiliare competente, svolgendo funzioni di consultazione sui temi legati al settore agroalimentare e includendo diversi componenti nominati. La costituzione mira a coinvolgere le parti interessate e a supportare le decisioni amministrative nel campo agricolo.

L’istituzione di questo nuovo organismo tematico arriva a seguito dell’approvazione della delibera di Consiglio comunale approvata giovedì A seguito dell’approvazione della relativa delibera da parte del Consiglio comunale, è stato nuovamente istituito oggi a Cesena il Comitato consultivo per le attività agricole che affiancherà la Commissione consiliare competente sui temi del settore agroalimentare con funzioni consultive e di confronto con il territorio. Questo organismo si propone come luogo stabile di dialogo tra istituzioni, mondo agricolo e rappresentanze del territorio, con l’obiettivo di contribuire alla definizione di politiche e strategie per lo sviluppo dell’agricoltura locale e della filiera agroalimentare, un comparto che riveste un ruolo centrale per l’economia e l’identità del territorio cesenate. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Articoli correlati

Referendum giustizia: tutti i componenti del consiglio nazionale forense aderiscono al comitato camere penali per il siI consiglieri del Consiglio Nazionale Forense sostengono la riforma costituzionale sulla separazione delle carriere in nome del giusto processo e...

Il comitato provinciale consultivo dell'Inail: "Nuove assunzioni per riaprire le sedi di Termini, Lercara e Corleone"“E’ necessario un potenziamento dell’Inail sul territorio e la riapertura delle sedi chiuse, a partire da quelle di Termini Imerese, Lercara Friddi e...

Aggiornamenti e notizie su Istituito a Cesena il Comitato...

Discussioni sull' argomento Donacibo, cuore e connessioni in rete. La presentazione all'istituto Blaise Pascal di Cesena -; La galleria a cielo aperto di via Pier Maria Caporali celebra il Marzo delle donne e i diritti; I cesenati degli anni ’30 raccontano il 900; CESENA: Nuova rotatoria in via Madonna dello Schioppo, cambia la viabilità.

Cesena. Nuova rotatoria tra via Madonna dello Schioppo e Barducci, continuano i lavoriProseguono i lavori per la realizzazione della nuova rotatoria tra le vie Madonna dello Schioppo e Barducci, nel quartiere Cervese Sud. Modifiche alla viabilità da oggi, lunedì 9 marzo ... corrierecesenate.it

Rinnovato ieri sera il pellegrinaggio votivo della città. Istituito dal Comune nel 1632 per la salvezza dalla peste. - facebook.com facebook

Opere incompiute: istituito al MIT il Tavolo tecnico. L'organismo definirà i criteri per l'avvio prioritario dei cantieri e ne rafforzerà il monitoraggio. L'iniziativa è stata fortemente voluta dal Ministro delle Infrastrutture e dal Sottosegretario Tullio Ferrante x.com