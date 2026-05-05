Artigianato Ebna e Fsba | designati i nuovi Consigli direttivi per il prossimo triennio

Sono stati nominati i nuovi Consigli direttivi di EBNA e FSBA per il triennio successivo. La designazione riguarda le rappresentanze di entrambe le istituzioni, che si occupano rispettivamente di formazione e di sostegno al settore artigianale. Gli organi direttivi entreranno in carica a partire dal prossimo anno e rimarranno in carica fino al 2026. Le assemblee hanno approvato le candidature dei nuovi membri durante le rispettive riunioni.

Sono stati designati i nuovi Consigli direttivi di EBNA, Ente Bilaterale Nazionale Artigianato, e di FSBA, Fondo di Solidarietà Bilaterale per l’Artigianato, per il prossimo triennio. Il rinnovo degli organi conferma la centralità della bilateralità artigiana come strumento essenziale di rappresentanza, coesione e sostegno al sistema delle imprese e dei lavoratori del comparto. EBNA e FSBA proseguono così il proprio impegno nell’ambito di un modello condiviso, fondato sulla collaborazione tra le organizzazioni datoriali dell’artigianato Confartigianato, CNA, Casartigiani e CLAAI e le Confederazioni sindacali CGIL, CISL e UIL. Per EBNA, il nuovo Consiglio Direttivo è composto da Riccardo Giovani (Confartigianato), confermato Presidente, e Jorge Torre Berlanga Cazares (CGIL), Vicepresidente.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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