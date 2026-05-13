Choc a Sarno neonata arriva morta in pronto soccorso | si indaga

A Sarno, una neonata è arrivata priva di vita al pronto soccorso e le manovre di rianimazione non sono bastate a salvarla. La vicenda è sotto indagine per chiarire le cause del decesso.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui