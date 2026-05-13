Choc a Sarno neonata arriva morta in pronto soccorso | si indaga

Da ilmattino.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Sarno, una neonata è arrivata priva di vita al pronto soccorso e le manovre di rianimazione non sono bastate a salvarla. La vicenda è sotto indagine per chiarire le cause del decesso.

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Dramma a Sarno dove all?ospedale sarebbe arrivata una neonata senza vita. A nulla sono valse le manovre di rianimazione. Indagini in corso delle forze dell?ordine per ricostruire.🔗 Leggi su Ilmattino.it

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