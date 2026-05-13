Oscuro violento e senza fronzoli | The Punisher | One Last Kill è davvero speciale
Cinquanta parole al massimo, una marea di morti, feriti a profusione e una certa aria di good old day che mancava. Il 13 maggio 2026 debutta su Disney+ The Punisher: One Last Kill, il mediometraggio di Reinaldo Marcus Green e Jon Bernthal.Un Marvel Television special tutto dedicato all’antieroe.🔗 Leggi su Today.it
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