Il Marvel Cinematic Universe si tinge di nero: Marvel Television ha ufficialmente rilasciato il trailer di The Punisher: One Last Kill, il nuovo speciale televisivo che segna il ritorno in solitaria di Jon Bernthal nei panni dello spietato vigilante. Un nuovo capitolo per le Marvel Studios Special Presentations. Dopo il successo di Licantropus (Werewolf by Night) e dello speciale natalizio dei Guardiani della Galassia, la Casa delle Idee punta tutto sulla violenza viscerale di Frank Castle. One Last Kill rappresenta il terzo mediometraggio del brand Marvel Studios Presenta, consolidando questo formato come lo spazio ideale per esplorare i toni più cupi e maturi del MCU. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - The Punisher: One Last Kill – Online il trailer del nuovo speciale Marvel!

The Punisher: One Last Kill, Frank Castle raddoppia: ufficiale lo speciale Marvel su Disney+Il ritorno di Frank Castle nel Marvel Cinematic Universe entra nel vivo con un annuncio che farà felici i fan del vigilante più spietato di New York.

The Punisher: One Last Kill: Jon Bernthal torna nei panni di Frank Castle nel trailer dello speciale Disney+Frank Castle è pronto a imbracciare nuovamente le armi per un’ultima, definitiva missione nell’universo Marvel.

Spider-Man Brand New Day: Punisher One Last Kill Announcement

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