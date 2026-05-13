Orosei il Sardinia Camp unisce basket e tiro con l’arco in campo sociale

A Orosei si è svolto il Sardinia Camp, un evento che ha coinvolto giovani atleti in attività di basket e tiro con l'arco. Durante la manifestazione, si sono affrontate sfide sportive e momenti di condivisione tra ragazzi con e senza disabilità. Il camp ha visto la partecipazione di giovani provenienti da diverse aree, impegnati in esercizi e giochi che hanno favorito l'integrazione tra i partecipanti.

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? Domande chiave Come può il basket unire ragazzi con e senza disabilità?. Chi sono i giovani atleti che hanno animato il camp?. Perché la scuola è diventata il cuore pulsante dell'evento?. Quali realtà locali hanno reso possibile questo progetto inclusivo?.? In Breve Presentazione il 1 aprile e convegno alimentare della dottoressa Fois il 3 aprile.. Allenamenti coordinati dai tecnici Tore, Sabina e dal coach Augusto Conti.. Partecipazione degli studenti dell'ITC di Orosei con la dirigente Pierina Masuri.. Integrazione di ragazzi della Coop Liberamente e dell'Hub di Galtellì.. Tra l’8 e il 10 maggio 2026, la città di Orosei ha ospitato il Sardinia Camp, un evento che ha riunito sport e inclusione sociale presso le strutture dell’ITI Marina Beach.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Orosei, il Sardinia Camp unisce basket e tiro con l’arco in campo sociale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Tiro con l’arco a Puebla: India e Messico dominano il compoundLe frecce hanno iniziato a disegnare traiettorie decisive nelle prime fasi della Coppa del Mondo 2026 a Puebla, in Messico, dove la notte tra... Salerno, la Fiera del Crocifisso Ritrovato si apre con il torneo nazionale di tiro con l’arcoSarà il Parco Mercatello a ospitare, il prossimo 25 aprile, l’anteprima della XXXIV Fiera del Crocifisso Ritrovato, in programma nel centro storico... Si parla di: Orosei. Sardinia Camp 2026: tre giorni tra sport e vera inclusione. Orosei, Sardinia World Chess Festival al giro di boaIl Sardinia World Chess Festival entra nella sua fase più delicata e decisiva. Al quinto dei nove turni in programma all’ITI Marina Beach di Orosei, il torneo conferma il suo peso specifico, imponendo ... mediterranews.org Orosei capitale degli scacchi, arriva il Sardinia World Chess Festival con 300 campioni da tutto il mondoOrosei capitale degli scacchi, arriva il Sardinia World Chess Festival con 300 campioni da tutto il mondo - Apertura - sardiniapost ... sardiniapost.it