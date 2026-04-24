Salerno la Fiera del Crocifisso Ritrovato si apre con il torneo nazionale di tiro con l’arco

Il prossimo 25 aprile, nel Parco Mercatello di Salerno, si terrà un torneo nazionale di tiro con l’arco che fungerà da anteprima alla XXXIV Fiera del Crocifisso Ritrovato. L’evento si svolgerà in vista della fiera, che si terrà nel centro storico cittadino dal 30 aprile al 3 maggio 2026. La manifestazione coinvolge atleti provenienti da diverse regioni e rappresenta un momento di apertura ufficiale dell’appuntamento dedicato alla tradizione e alla cultura locale.

Sarà il Parco Mercatello a ospitare, il prossimo 25 aprile, l’anteprima della XXXIV Fiera del Crocifisso Ritrovato, in programma nel centro storico cittadino dal 30 aprile al 3 maggio 2026. A inaugurare simbolicamente la manifestazione sarà il primo torneo nazionale del Crocifisso “Arco per tutti”, dedicato al tiro con l’arco. L’appuntamento è fissato a partire dalle 9.00 del mattino e rappresenta un’occasione per avvicinare il pubblico a una disciplina definita dalla Fitarco come “il più antico degli sport moderni”. Una gara accessibile e senza barriere. L’iniziativa è promossa grazie alla collaborazione tra istituzioni cittadine, Cna Salerno e Bottega San Lazzaro, con l’organizzazione affidata alla Asd Arcieri Arechi Salerno.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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