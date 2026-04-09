A Puebla, in Messico, si sono svolte le prime fasi della Coppa del Mondo 2026 di tiro con l’arco, con le competizioni nel compound e nel ricurvo che hanno visto protagonisti atleti di India e Messico. Durante la notte tra mercoledì e giovedì, si sono conclusi il ranking round e le prime eliminazioni, segnando l’inizio ufficiale delle sfide in questa tappa. Gli archi hanno disegnato traiettorie decisive nelle prime fasi della manifestazione.

Le frecce hanno iniziato a disegnare traiettorie decisive nelle prime fasi della Coppa del Mondo 2026 a Puebla, in Messico, dove la notte tra mercoledì 8 e giovedì 9 aprile ha segnato il passaggio cruciale del ranking round di ricurvo e le prime fasi eliminatorie della divisione compound. Mentre i migliori tiratori si preparano per i match decisivi, il internazionale si è già delineato con risultati che vedono l’India e il Messico protagonisti di momenti di grande intensità agonistica. Dominio asiatico e messicano nel compound: i nuovi equilibri delle squadre. Il torneo nella categoria compound ha una distribuzione di successi che premia la precisione millimetrica degli atleti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tiro con l’arco a Puebla: India e Messico dominano il compound

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