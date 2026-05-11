Oroscopo amore di maggio 2026 | la settimana in cui Venere e Marte si incontrano

Da feedpress.me 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A maggio 2026, alcuni giorni si distinguono per un allineamento particolare tra Venere e Marte, due pianeti che influenzano le questioni di cuore. Questo periodo segna momenti in cui l’attenzione sulle relazioni amorose si fa più intensa e significativa. La presenza di questi astri in determinate configurazioni porta a cambiamenti e sviluppi che coinvolgono diversi segni zodiacali. È un mese in cui le dinamiche affettive assumono un ruolo centrale e più visibile rispetto ad altri momenti dell’anno.

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L'oroscopo amore di maggio 2026 ruota intorno a una manciata di giorni in cui il cielo affettivo si compone come raramente accade nell'anno. Tra il 14 e il 19 maggio, mentre l'Italia entra nei primi caldi e nelle prime cene a finestre aperte, Mercurio trova la sua chiarezza, la Luna Nuova in Toro semina legami concreti, e Venere e Marte si parlano in un sestile dolcissimo. È il mese delle dichiarazioni lente, dei messaggi che restano, delle scelte che mettono radici. Firma: Artemide – Aggiornato l'11 maggio 2026 Il cielo affettivo di maggio si gioca tutto nella seconda metà del mese. L'apertura è leggera, con Venere ancora in Gemelli che mescola parole, sorrisi e qualche flirt mentale; poi, a partire dal Cazimi di Mercurio del 14 maggio, l'aria cambia.🔗 Leggi su Feedpress.me

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OROSCOPO MAGGIO 2026 - Segni e Decadi

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oroscopo amore di maggioOroscopo amore di maggio 2026: la settimana in cui Venere e Marte si incontranoOroscopo amore maggio 2026: il sestile Venere-Marte del 19 maggio apre il mese più affettivo dell'anno. Previsioni segno per segno firmate Artemide. msn.com

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