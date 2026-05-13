Oroarezzo si chiude l’edizione 2026 l’estero segna un +6% con 110 paesi in fiera

Si è conclusa l'edizione 2026 di Oroarezzo, la fiera internazionale dedicata alla gioielleria e all’oreficeria. Quest’anno, la partecipazione estera ha registrato un incremento del 6%, con la presenza di 110 paesi. La manifestazione ha messo in mostra la produzione orafa italiana, favorendo incontri di business tra espositori e visitatori provenienti da mercati consolidati e emergenti.

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