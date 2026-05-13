Oroarezzo si chiude l’edizione 2026 l’estero segna un +6% con 110 paesi in fiera
Si è conclusa l'edizione 2026 di Oroarezzo, la fiera internazionale dedicata alla gioielleria e all’oreficeria. Quest’anno, la partecipazione estera ha registrato un incremento del 6%, con la presenza di 110 paesi. La manifestazione ha messo in mostra la produzione orafa italiana, favorendo incontri di business tra espositori e visitatori provenienti da mercati consolidati e emergenti.
Arezzo, 13 maggio 2026 – Coerente con il suo posizionamento internazionale, Oroarezzo 2026 ha valorizzato la manifattura orafa italiana creando connessioni di business con i mercati consolidati e fornendo strumenti di indirizzo per competere su quelli emergenti. La determinazione delle 350 aziende espositrici - di cui l'84% nazionali - e la direzione strategica di Italian Exhibition Group, premiano la 45ma edizione della manifestazione aretina, che si è conclusa oggi con una crescita estera del 6% e 110 Paesi in fiera (+10% sull'edizione precedente). Le visite complessive si confermano in linea con il 2025 nonostante il contesto internazionale complesso.🔗 Leggi su Lanazione.it
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