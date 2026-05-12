Oroarezzo 2026 | premiata la determinazione delle imprese l’estero segna un +6% 110 i paesi in fiera

Oroarezzo 2026 si è svolta ad Arezzo, attirando espositori e visitatori da 110 paesi diversi. La manifestazione ha messo in evidenza la crescita del settore, con un aumento del 6% delle imprese straniere presenti rispetto all’anno precedente. La fiera ha promosso la manifattura orafa italiana, favorendo incontri tra aziende con mercati consolidati e nuovi mercati emergenti. La manifestazione ha confermato la sua vocazione internazionale e la sua capacità di creare opportunità di business.

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Arezzo, 12 maggio 2026 – Coerente con il suo posizionamento internazionale: Oroarezzo 2026 ha valorizzato la manifattura orafa italiana creando connessioni di business con i mercati consolidati e fornendo strumenti di indirizzo per competere su quelli emergenti. La determinazione delle 350 aziende espositric i – di cui l’84% nazionali – e la direzione strategica di Italian Exhibition Group, premiano la 45ª edizione della manifestazione aretina, che si è conclusa oggi con una crescita estera del 6% e 110 Paesi in fiera (+10% sull’edizione precedente). Le visite complessive si confermano in linea con il 2025 nonostante il contesto internazionale complesso.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Oroarezzo 2026: premiata la determinazione delle imprese l’estero segna un +6%, 110 i paesi in fiera ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Conto alla rovescia per OroArezzo 2026. Confartigianato orafi presente con 60 imprese associateArezzo, 6 maggio 2026 – Dal 9 al 12 Maggio torna l’appuntamento delle imprese orafe con la Mostra OroArezzo. ?L’anima sociale che batte nel cuore delle imprese: Rosa Praticò premiata a CalvanicoCalvanico (SA) – In un’atmosfera carica di emozione e partecipazione, si è conclusa con successo la terza edizione del Premio Nazionale “Mamme…... Si parla di: Oroarezzo, premiata l’eccellenza del gioiello: ecco i vincitori di Premiere 2026; OroArezzo, Nisini: Bene l’attenzione del Governo al comparto orafo aretino. Oroarezzo, la sfida del gioiello più bello: ecco le aziende che hanno vinto il concorso PremiereA Oroarezzo sono state premiate le aziende vincitrici del concorso Premiere. Il concorso celebra l’eccellenza della manifattura orafa italiana. La premiazione si è tenuta domenica pomeriggio nella Wel ... corrierediarezzo.it