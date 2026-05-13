Massimo Orlando ha commentato la situazione legata alla possibilità di conferma dell’allenatore alla guida della squadra. Durante una trasmissione radiofonica, ha espresso l’opinione che, grazie alla qualificazione in Champions League, l’allenatore potrebbe restare alla guida della squadra anche nella prossima stagione. La conversazione si è focalizzata sulle prospettive future del club e sulla continuità tecnica.

Il momento attuale che il Milan sta vivendo è uno dei più duri degli ultimi anni. Dopo un avvio di stagione molto positivo, con ben 42 punti conquistati a fine girone di andata, i rossoneri stanno vivendo un vero e proprio crollo, sia fisico che mentale, molto preoccupante. Da dopo il derby vinto contro l'Inter, la squadra di Massimiliano Allegri ha recuperato una serie di risultati a dir poco deludenti, mantenendo un andamento da squadra di bassa classifica. Tutta questa situazione, naturalmente, sta compromettendo il cammino dei rossoneri verso la Champions League. A soli due giornate dal termine, il Milan non è ancora sicuro dell'Europa.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Orlando sicuro: “Allegri? Penso che con la Champions rimanga”

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