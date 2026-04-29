José Mourinho ha commentato la situazione attuale del calcio italiano, esprimendo la convinzione che non sia necessario un allenatore straniero per le squadre del paese. Il tecnico portoghese ha specificato che, in caso di cambiamenti, la sua scelta ricadrebbe su Massimiliano Allegri. Le sue dichiarazioni arrivano in un momento di riflessione sul ruolo degli allenatori italiani nel panorama nazionale.

di Angelo Ciarletta José Mourinho ha parlato del momento difficile del calcio italiano, indicando che per la panchina andrebbe su Massimiliano Allegri. José Mourinho, in occasione della presentazione del nuovo spot di Prima Assicurazione, ha parlato ai microfoni di SportMediaset, dicendo la sua anche sul calcio italiano. Di seguito le sue dichiarazioni. ULTIMISSIME JUVE LIVE SULLA MANCATA QUALIFICAZIONE AI MONDIALI DELL’ITALIA – «È triste. Quando non vi siete qualificati ero con Rui Costa e non ci volevamo credere: ‘Com’è possibile che la nostra Italia non ce l’abbia fatta?’, ci chiedevamo. Però è reale, è successo». SULLA NECESSITA’ DI AVERE UN CT STRANIERO – «Non sono d’accordo: non penso che serva un allenatore straniero.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Mourinho sicuro: «Non penso che all’Italia serva un allenatore straniero. Io andrei su Allegri»

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