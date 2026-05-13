Oristano si svuota | -1086 residenti e un record di invecchiamento

Oristano sta vivendo un calo demografico significativo, con una perdita di oltre mille residenti negli ultimi anni e un aumento dell’età media della popolazione. La diminuzione della popolazione interessa anche i piccoli borghi, alcuni con meno di 100 abitanti, sollevando domande sulla loro capacità di mantenere servizi e comunità attive. Nonostante l’immigrazione straniera, il saldo migratorio non sembra sufficiente a invertire questa tendenza.

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? Domande chiave Come faranno a sopravvivere borghi con soli 76 abitanti?. Perché l'immigrazione straniera non riesce a fermare il calo demografico?. Quali servizi rischiano di sparire con un'età media così alta?. Come influisce il crollo delle nascite sulla tenuta dei piccoli centri?.? In Breve Età media 50,6 anni e indice di vecchiaia a 334,4 per la provincia.. Tasso di mortalità al 13,7 per mille, superiore alla media regionale di 11,8.. Baradili conta solo 76 abitanti, Boroneddu registra età media di 58,2 anni.. Residenti stranieri al 2,2%, contro il 9,1% registrato a livello nazionale.. Mille ottantasei residenti in meno nella provincia di Oristano tra il 2023 e il 2024 segnano un calo demografico che colpisce duramente il territorio, dove la popolazione conta oggi 148.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Oristano si svuota: -1086 residenti e un record di invecchiamento ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Oristano record di sicurezza: il bilancio del prefetto AngieriIl prefetto Angieri ha concluso stamane il proprio incarico a Oristano, lasciando un bilancio caratterizzato da traguardi significativi per la... Movida a Brindisi: esposto dei residenti e richiesta di risarcimento recordBRINDISI – Non si ferma la diatriba tra i residenti del centro storico di Brindisi e l'amministrazione comunale sulla gestione della cosiddetta...