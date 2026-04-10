Movida a Brindisi | esposto dei residenti e richiesta di risarcimento record
A Brindisi, i residenti del centro storico hanno presentato un esposto alla polizia e hanno richiesto un risarcimento. La disputa riguarda la gestione della movida nella zona, con tensioni tra chi abita nelle vicinanze e l’amministrazione comunale. La questione si protrae da tempo e coinvolge più parti, senza ancora essere risolta. La situazione ha attirato l’attenzione di alcune autorità e ha generato discussioni pubbliche sulla convivenza nel quartiere.
BRINDISI – Non si ferma la diatriba tra i residenti del centro storico di Brindisi e l'amministrazione comunale sulla gestione della cosiddetta "movida". Attraverso una diffida firmata dall'avvocato Emilio Graziuso, presidente dell'associazione nazionale "Dalla Parte del Consumatore", il comitato. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
A Chiaia esposto dei residenti contro la “malamovida”: “Rumore oltre i limiti, ora basta”Tempo di lettura: 2 minutiDopo anni di segnalazioni e tentativi di dialogo con l’amministrazione comunale, 49 residenti del cosiddetto ‘Quadrilatero...
Valle Galeria, richiesta nuova indagine epidemiologica sulla salute dei residentiUn’indagine epidemiologica per verificare la situazione sanitaria della popolazione residente nella Valle Galeria.