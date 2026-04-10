Movida a Brindisi | esposto dei residenti e richiesta di risarcimento record

A Brindisi, i residenti del centro storico hanno presentato un esposto alla polizia e hanno richiesto un risarcimento. La disputa riguarda la gestione della movida nella zona, con tensioni tra chi abita nelle vicinanze e l’amministrazione comunale. La questione si protrae da tempo e coinvolge più parti, senza ancora essere risolta. La situazione ha attirato l’attenzione di alcune autorità e ha generato discussioni pubbliche sulla convivenza nel quartiere.