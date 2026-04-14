Il prefetto di Oristano ha terminato il proprio incarico questa mattina, lasciando un bilancio che include risultati importanti nel settore della sicurezza e la gestione di varie criticità territoriali. Durante il suo mandato, sono stati adottati diversi interventi e misure per migliorare la situazione generale dell’area. In questi anni, sono stati monitorati e affrontati diversi aspetti legati alla sicurezza pubblica e alla tutela del territorio.

Il prefetto Angieri ha concluso stamane il proprio incarico a Oristano, lasciando un bilancio caratterizzato da traguardi significativi per la sicurezza dell'area e dalla gestione di diverse criticità territoriali. La cerimonia di commiato si è svolta presso la sede della Prefettura, dove l'autorità ha voluto ringraziare la cittadinanza e le istituzioni locali per il supporto ricevuto durante i tre anni di mandato. Durante l'incontro, Angieri ha sottolineato come il legame con la comunità sia st .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Oristano record di sicurezza: il bilancio del prefetto Angieri

Il saluto del prefetto Angieri: "Contento di essere ritornato . Voglio confrontarmi con i giovani""Sono contento di essere tornato a Reggio per cui ringrazio il ministro Piantedosi: mi impegnerò per fare un ottimo lavoro" Sono queste le prime...

Leggi anche: Salvatore Angieri è il nuovo prefetto di Reggio Emilia

Argomenti più discussi: Attenzione alla sicurezza informatica: da Oristano monito per medici e professionisti - Foto e Video; Oristano. Scuola di via Lanusei senza recinzioni e da mettere in sicurezza; Oristano, ciclabile incompiuta e rischi: interrogazione urgente in Comune; Pericoloso per pedoni e biciclette. La minoranza attacca sul ponte che collega città e frazioni – Cosa succede.

Oristano, via libera ai lavori per mettere in sicurezza il ponte sul TirsoMassimo tre mesi per bandire la gara d’appalto poi finalmente scatteranno i lavori di messa in sicurezza dal ponte fiume Tirso (uscita di Oristano) e dei viadotti in località Rimedio. Dall'apertura ... unionesarda.it

Volare in Sardegna per Pasqua può costare fino a 600 euro: tutti i prezzi record Il record negativo spetta alla tratta Napoli-Olbia, ma anche le rotte verso Cagliari non sono da meno. Adiconsum: "Sciacallaggio, con lo stesso tanto si vola verso New York" https:// - facebook.com facebook