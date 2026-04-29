Partinico al Dalla Chiesa la welcome week plus | orientamento al lavoro con l’università di Palermo

A Partinico, presso l’Istituto Tecnico “Carlo Alberto Dalla Chiesa”, si è conclusa con grande coinvolgimento la “Welcome Week Plus”, un evento dedicato all’orientamento al lavoro. La iniziativa, rivolta agli studenti delle classi quinte, è stata realizzata in collaborazione con l’Università degli Studi di Palermo. La giornata ha visto la partecipazione di numerosi studenti interessati a scoprire le opportunità di formazione e inserimento professionale.

Si è conclusa con grande partecipazione e interesse, presso l’Istituto Tecnico “Carlo Alberto Dalla Chiesa” di Partinico, la “Welcome Week Plus”, un’importante iniziativa di orientamento rivolta agli studenti delle classi quinte e realizzata in collaborazione con l’Università degli Studi di.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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