Orgoglio Pianese ma non basta | il Lecco pareggia in extremis e vola ai quarti di finale

La partita tra Lecco e Pianese si è conclusa con un pareggio in extremis, determinato da un gol negli ultimi minuti. La sfida, valida per i playoff di Serie C, ha visto entrambe le squadre impegnate fino all’ultimo secondo. La Pianese aveva raggiunto questa fase dopo aver superato le sfide precedenti, ma alla fine il risultato ha premiato il pareggio del Lecco, che si è qualificato per i quarti di finale.

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