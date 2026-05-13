Orgoglio Pianese ma non basta | il Lecco pareggia in extremis e vola ai quarti di finale
La partita tra Lecco e Pianese si è conclusa con un pareggio in extremis, determinato da un gol negli ultimi minuti. La sfida, valida per i playoff di Serie C, ha visto entrambe le squadre impegnate fino all’ultimo secondo. La Pianese aveva raggiunto questa fase dopo aver superato le sfide precedenti, ma alla fine il risultato ha premiato il pareggio del Lecco, che si è qualificato per i quarti di finale.
LECCO – Si chiude con una beffa arrivata all’ultimo istante, ma con l’orgoglio di aver scritto una pagina storica, il percorso della Pianese nei playoff di Serie C. Dopo aver superato ostacoli del calibro di Ternana e Juventus Next Gen, la formazione senese — espressione di un borgo di circa 3.800 abitanti — si arrende al Lecco nel decisivo match di ritorno. Davanti ai 3.186 spettatori presenti (di cui una cinquantina di tifo ospite), la sfida termina 1-1: un rigore trasformato dai padroni di casa in pieno recupero nega la vittoria ai toscani e premia i lombardi, che accedono ai quarti di finale in virtù del miglior piazzamento nella stagione regolare.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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