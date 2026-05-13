Ordinanza antiblatte gli amministratori di condominio Unai chiedono di posticipare le scadenze

Da foggiatoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli amministratori di condominio affiliati all’Unai hanno inviato una richiesta alla sindaca, chiedendo di posticipare o rivedere le scadenze previste dall’ordinanza antiblatte emanata l’8 maggio. La richiesta mira a ottenere una modifica delle date stabilite per i provvedimenti di prevenzione e controllo. La questione riguarda le misure adottate per contrastare la presenza di blatte negli edifici condominiali e le tempistiche da rispettare per l’attuazione delle nuove regole.

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Gli amministratori di condominio associati all’Unai, Unione nazionale Amministratori d'Immobili, chiedono alla sindaca Maria Aida Episcopo una modifica, o quantomeno una revisione delle scadenze, dell’ordinanza emanata l’8 maggio scorso che reca i provvedimenti per la prevenzione e il controllo.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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