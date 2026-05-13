Ordinanza antiblatte gli amministratori di condominio Unai chiedono di posticipare le scadenze

Gli amministratori di condominio affiliati all’Unai hanno inviato una richiesta alla sindaca, chiedendo di posticipare o rivedere le scadenze previste dall’ordinanza antiblatte emanata l’8 maggio. La richiesta mira a ottenere una modifica delle date stabilite per i provvedimenti di prevenzione e controllo. La questione riguarda le misure adottate per contrastare la presenza di blatte negli edifici condominiali e le tempistiche da rispettare per l’attuazione delle nuove regole.

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