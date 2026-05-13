Hantavirus in Italia Schillaci | Non è il Covid siamo pronti e il nuovo piano pandemico funziona

Il ministro della salute ha riferito in aula che il rischio di diffusione dell’Hantavirus in Italia è considerato basso e che la situazione non somiglia a quella del Covid. Ha inoltre affermato che il nuovo Piano pandemico messo in atto dal governo è efficace e che le autorità sono pronte a gestire eventuali emergenze. La comunicazione mira a rassicurare i cittadini sulla capacità di risposta del sistema sanitario.

In Aula il ministro Schillaci ha voluto rassicurare gli italiani sul rischio di diffusione dell'Hantavirus e sull'efficacia del nuovo Piano pandemico varato dal governo: "Rischio basso, non è il Covid. Siamo pronti, il sistema funziona".🔗 Leggi su Fanpage.it

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Hantavirus, Schillaci “Per l'Italia il rischio è molto basso ma noi siamo pronti”ROMA (ITALPRESS) – “Il rischio è molto basso, lo dicono le autorità sanitarie europee e lo confermiamo come noi come ministero alla Salute.

Covid, l’Italia non ha ancora un nuovo piano pandemico: il ritardo del governo e tutti i limiti del testo sottoposto alle RegioniSe in questo momento arrivasse una nuova pandemia, l’Italia si farebbe trovare ancora una volta impreparata.

Temi più discussi: Hantavirus. Il Ministero della Salute adotta il principio di massima cautela: 42 giorni di sorveglianza attiva per tutti i contatti ad alto rischio. Schillaci: In Italia nessun pericolo; Hantavirus, quarantena di sei settimane per i contatti stretti. Schillaci: Serve cautela; Hantavirus, Schillaci Nessun pericolo in Italia; Hantavirus, Schillaci: oggi in Italia non c’è alcun pericolo.

#Schillaci: Per l’Italia il rischio #Hantavirus è molto basso ma siamo pronti. Certo, come no. Con gli ospedali sotto organico e le liste d'attesa di un anno, siamo pronti... ma fino a un certo punto. @lucillaMasini2 x.com

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