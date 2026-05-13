Hantavirus in Italia Schillaci | Non è il Covid siamo pronti e il nuovo piano pandemico funziona

Da fanpage.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ministro della salute ha riferito in aula che il rischio di diffusione dell’Hantavirus in Italia è considerato basso e che la situazione non somiglia a quella del Covid. Ha inoltre affermato che il nuovo Piano pandemico messo in atto dal governo è efficace e che le autorità sono pronte a gestire eventuali emergenze. La comunicazione mira a rassicurare i cittadini sulla capacità di risposta del sistema sanitario.

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In Aula il ministro Schillaci ha voluto rassicurare gli italiani sul rischio di diffusione dell'Hantavirus e sull'efficacia del nuovo Piano pandemico varato dal governo: "Rischio basso, non è il Covid. Siamo pronti, il sistema funziona".🔗 Leggi su Fanpage.it

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