Spotify fa il bilancio dopo Sanremo 2026 | Samurai Jay con la sua Ossessione è il più ascoltato Per sempre sì di Sal Da Vinci è la canzone preferita all’estero

Dopo la conclusione di Sanremo 2026, Spotify pubblica i propri dati di ascolto: Samurai Jay con “Ossessione” è il brano più ascoltato con oltre 5 milioni di streaming, mentre “Per sempre sì” di Sal Da Vinci, vincitore del festival, si conferma tra i preferiti all’estero. La piattaforma rivela anche che la canzone di Da Vinci si posiziona tra le più ascoltate fuori dall’Italia, mentre “Ossessione” si colloca al 17esimo posto nella classifica generale.

Sal Da Vinci, invece, è il più ascoltato dal pubblico di tutte le fasce di età over 45. Successo cross-generazionale per Sayf, unico artista ad essere nella top 5 dei più ascoltati in ogni gruppo di età Al netto delle classifiche ufficiali del Festival di Sanremo 2026, cosa accade su Spotify? Se Sal Da Vinci con “Per sempre sì” ha trionfato sabato scorso, sulla piattaforma con oltre 5 milioni di stream svetta “Ossessione” di Samurai Jay, che si è classificato al 17esimo posto. Si distingue anche Sayf che con “Tu mi piaci tanto” è stato il più ascoltato in assoluto in alcune città quali Genova, Milano, Torino e Trieste. Il Festival su Spotify continua a essere ascoltato anche al di fuori dell’Italia, generando un incremento di interesse generale verso la musica italiana. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

