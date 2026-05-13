Opi Messina celebra la Giornata internazionale dell' infermiere | focus sulla gestione avanzata del paziente cardiologico

In occasione della Giornata internazionale dell’infermiere, l’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Messina ha organizzato un corso di formazione dedicato alla gestione avanzata del paziente cardiologico. L’evento si è concentrato sulle competenze infermieristiche necessarie per assistere adulti e bambini con problematiche cardiache. La giornata ha visto la partecipazione di professionisti del settore, impegnati ad approfondire le tecniche e le pratiche più aggiornate in questo ambito.

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In occasione della Giornata Internazionale dell’infermiere, l’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Messina ha celebrato la ricorrenza con un importante corso di formazione dedicato alla “Gestione avanzata del paziente cardiologico adulto e pediatrico: competenze infermieristiche in area.🔗 Leggi su Messinatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate L’Opi Arezzo celebra la Giornata Internazionale dell’InfermiereArezzo, 6 maggio 2026 – L’Ordine delle Professioni Infermieristiche (OPI) di Arezzo celebra la Giornata Internazionale della Professione... Giornata Internazionale dell’Infermiere: l'Opi di Parma celebra la professione tra cura, eccellenza e impegno socialeIn occasione della Giornata Internazionale dell’Infermiere, l’Ordine delle Professioni Infermieristiche (OPI) di Parma riafferma il valore centrale... Argomenti più discussi: A Messina l’OPI il 12 maggio celebra la Giornata Internazionale dell’Infermiere; L’Asp Messina attiva un team multidisciplinare per promuovere la salute nei luoghi di lavoro.; Arretrati contrattuali non ancora corrisposti e contrattazione decentrata ferma al comune di Tortorici: Cisl Fp Messina grave inadempienza dell’Amministrazione. Giornata Internazionale dell’Infermiere, OPI Messina celebra la professione con un corso sull’assistenza cardiologica avanzataIn occasione della Giornata Internazionale dell’Infermiere, l’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Messina ha celebrato la ricorrenza con un importante corso di formazione dedicato alla Gesti ... strettoweb.com