Opere pubbliche Ponte e imprese i candidati sindaco a confronto

Ieri mattina si è tenuto un incontro tra i candidati sindaco presso l’auditorium degli Enti Paritetici dell’Edilizia di Messina. L’evento, promosso da Ance Messina, ha visto la partecipazione dei candidati in vista delle prossime elezioni amministrative. Durante l’incontro si è discusso di opere pubbliche, con un focus particolare su ponte e imprese edili. La discussione ha coinvolto i diversi programmi e proposte dei candidati in materia di sviluppo urbano.

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