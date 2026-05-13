Opere pubbliche Ponte e imprese i candidati sindaco a confronto

Da messinatoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri mattina si è tenuto un incontro tra i candidati sindaco presso l’auditorium degli Enti Paritetici dell’Edilizia di Messina. L’evento, promosso da Ance Messina, ha visto la partecipazione dei candidati in vista delle prossime elezioni amministrative. Durante l’incontro si è discusso di opere pubbliche, con un focus particolare su ponte e imprese edili. La discussione ha coinvolto i diversi programmi e proposte dei candidati in materia di sviluppo urbano.

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Si è svolto ieri mattina, all’auditorium degli Enti Paritetici dell’Edilizia di Messina  il confronto promosso da Ance Messina con i candidati alla carica di sindaco.L’iniziativa è stata organizzata con l’obiettivo di offrire al territorio un momento di confronto concreto su alcuni temi decisivi.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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