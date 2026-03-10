Sindaco e maggioranza approvano il piano delle opere pubbliche | contrari i consiglieri di opposizione

Durante la seduta del Consiglio Comunale del 3 marzo 2026, il sindaco e la maggioranza hanno approvato il piano triennale delle opere pubbliche 2026-2028 e l’elenco dei lavori per il 2026. I consiglieri di opposizione hanno espresso il loro dissenso, mentre la discussione si è concentrata sulla definizione delle priorità di investimento. L’approvazione è avvenuta prima della discussione sul bilancio di previsione.

Il documento ha ottenuto 8 voti favorevoli, 4 contrari e nessun astenuto, confermando la distribuzione politica della maggioranza vista anche per l’approvazione del bilancio. La delibera consente all’Amministrazione comunale di pianificare gli interventi pubblici in maniera strutturata e coerente, garantendo continuità, qualità e trasparenza nella gestione delle opere sul territorio. CasertaNews è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Dottoressa aggredita da paziente al pronto soccorso. "Picchiata con calci e pugni" . 🔗 Leggi su Casertanews.it Articoli correlati Leggi anche: Approvato il nuovo Piano Opere Pubbliche di Bari. Tensione nella maggioranza: Bronzini si astiene Trappeto, il sindaco traccia il bilancio delle opere pubbliche avviate: "Lavoro di squadra e visione"L’Amministrazione comunale di Trappeto si prepara ad affrontare il nuovo anno, proseguendo nel piano di rilancio che ha permesso di incassare nel... Approfondimenti e contenuti su Sindaco e maggioranza approvano il... Temi più discussi: Il Consiglio comunale approva la costituzione di Napoli Patrimonio SpA; La giunta approva a maggioranza il bilancio di previsione; Consiglio comunale: maggioranza approva bilancio triennale; Montello, la crisi politica e l'ultimatum del sindaco: Decadenza e surroga della consigliera, oppure darò le dimissioni. L'opposizione: No al ricatto. Sabaudia, mozione di sfiducia contro il sindaco Mosca: si allarga la frattura in maggioranzaI consiglieri di opposizione pronti a presentare l’atto in Consiglio comunale. Possibili firme anche tra i banchi della coalizione. Sullo sfondo l’inchiesta sui chioschi e l’uscita dalla maggioranza d ... latinaoggi.eu Il Consiglio comunale approva la costituzione di Napoli Patrimonio SpAIl provvedimento si inserisce nel percorso di riordino del sistema delle società partecipate avviato dall’amministrazione comunale in coerenza con gli impegni assunti con il Governo attraverso il Patt ... napolitoday.it Passa il provvedimento voluto dalla lista guidata da Laforgia che impedisce di demolire 201 edifici. Ma il sindaco Leccese corre ai ripari: una commissione di esperti rivedrà l'elenco di proprietà pubbliche che rischiano di non poter essere riqualificate - facebook.com facebook Inizia il processo tutto politico contro l’ex sindaco di Istanbul, esponente dell’opposizione Rischia fino a 2430 anni di carcere @Corriere x.com