Raffadali il sindaco contro Tim | I loro cavi bloccano opere pubbliche e sicurezza

Il sindaco di Raffadali ha dichiarato che i cavi di alcune compagnie di telecomunicazioni, in particolare Tim, impediscono l'esecuzione di lavori pubblici e interventi per la sicurezza nel territorio comunale. In una nota ufficiale, ha evidenziato come questa situazione ostacoli lo sviluppo di diverse opere e interventi necessari alla comunità. La denuncia si concentra sulla gestione delle infrastrutture di telecomunicazione presenti sul territorio.

Il sindaco di Raffadali, Silvio Cuffaro, ha denunciato in una nota stampa la gestione delle infrastrutture di telecomunicazione sul territorio comunale, puntando il dito contro Tim e altri operatori che, a suo dire, stanno bloccando opere pubbliche e interventi di sicurezza.Secondo il primo.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Sindaco e maggioranza approvano il piano delle opere pubbliche: contrari i consiglieri di opposizioneIl documento ha ottenuto 8 voti favorevoli, 4 contrari e nessun astenuto, confermando la distribuzione politica della maggioranza vista anche per... Benzina e cartucce: il cerimoniale dei clan agrigentini per assaltare i milioni delle opere pubblicheNon appena le ruspe iniziano a muovere la terra e i cartelli d'avvio lavori vengono affissi, scatta il “cerimoniale dell'intimidazione”. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Verso il voto a Raffadali, La Vardera designato vicesindaco da Sabrina Mangione; Raffadali, ecco tutti i candidati al Consiglio comunale; Amministrative Sicilia 2026: ecco i candidati e le liste nei comuni al voto; Elezioni a Raffadali, ecco la lista dei candidati al Consiglio comunale di Ida Cuffaro. Raffadali, il sindaco Cuffaro denuncia la gestione delle infrastrutture di telecomunicazionePer il primo cittadino la gestione sul territorio comunale sta determinando una compressione ingiustificata dei diritti dei proprietari privati e delle amministrazioni pubbliche ... grandangoloagrigento.it A Raffadali la sfida del centrosinistra a Cuffaro: La Vardera designato vicesindacoNe piccolo Comune agrigentino dove il sindaco uscente è Silvio Cuffaro, fratello di Totò, si candida la nipote. E il campo progressista cala gli assi ... lasicilia.it Per i tuoi eventi speciali Vi aspettiamo! Cerimonia 2026 Via F16,16 Raffadali (AG) - facebook.com facebook